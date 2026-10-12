В Казахстане открыли 292-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары»

В селе Веселовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области состоялось открытие 292-го добровольного противопожарного формирования в рамках ведомственной программы МЧС «Ауыл құтқарушылары». Новый пожарный пост обеспечит противопожарную защиту около 5 тысяч жителей четырёх населённых пунктов: Веселовка, Предгорное, Заречное и Перевальное.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов, аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов и местные жители. Проект реализован по инициативе акимата Глубоковского района при поддержке ТОО «ПГС-Недра». В рамках ведомственной программы МЧС обеспечило добровольных пожарных специальной одеждой, средствами связи и необходимым пожарно-техническим оснащением.

В новом здании площадью 178 квадратных метров созданы необходимые условия для круглосуточного дежурства личного состава. Пост оснащён пожарной техникой и оборудованием для оперативного реагирования на пожары и другие чрезвычайные ситуации. Его открытие позволит повысить доступность экстренной помощи и сократить время реагирования в отдалённых сельских населённых пунктах.

В рамках программы «Ауыл құтқарушылары» в Восточно-Казахстанской области в 2025–2026 годах открыто 18 пунктов пожаротушения. Развитие сети добровольных противопожарных формирований направлено на повышение уровня пожарной безопасности и защиту жизни и имущества сельских жителей. За вклад в реализацию проекта директор ТОО «ПГС-Недра» Тимур Виситаев награждён ведомственной наградой МЧС.