В Восточном Казахстане впервые за 19 лет обновили диспетчерский пункт «Алтай»

В посёлке Зубовск района Алтай Восточно-Казахстанской области состоялось торжественное открытие обновлённого диспетчерского пункта «Алтай» ГУ «Казселезащита» МЧС. В мероприятии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов, сотрудники подразделения и представители организаций, оказавших поддержку проекту. Впервые за 19 лет эксплуатации здания проведена реновация за счёт средств республиканского бюджета.

История подразделения связана с разрушительной лавиной, сошедшей в посёлке Зубовск в 1966 году. После этого была организована снеголавинная станция для наблюдения за состоянием снежного покрова. Первоначально специалисты размещались в здании местной школы, а в 2007 году для подразделения построили отдельное здание, которое до настоящего времени не проходило капитального ремонта.

В рамках реновации обновлены фасад и внутренние помещения, модернизированы системы электроснабжения и отопления, отремонтирован гараж для служебной техники. Обустроены рабочие места, помещения для отдыха и санитарно-бытовые условия. При поддержке спонсоров проведено асфальтирование территории, установлены уличное освещение, фонари, малые архитектурные формы и беседка для отдыха. Это позволило комплексно благоустроить территорию и создать необходимые условия для работы специалистов.

Диспетчерский пункт «Алтай» осуществляет наблюдение за селевой, лавинной, оползневой и гидрологической обстановкой, в том числе в бассейне реки Тургусун. Специалисты также обеспечивают эксплуатацию и техническое обслуживание снегоудерживающих щитов. Информация о гидрометеорологической обстановке передаётся три раза в сутки, а при её осложнении каждые два часа.

В ходе мероприятия специалисты «Казселезащиты» отмечены благодарственными письмами министра за вклад в развитие системы гражданской защиты. Обновление диспетчерского пункта направлено на повышение эффективности мониторинга природных угроз, оперативности реагирования и обеспечение безопасности населения Восточного Казахстана.