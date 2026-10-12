Призвание - спасать: история пожарного Саята Сыздыкова

Оперативно прийти на помощь в опасной ситуации и спасти человеческую жизнь – главная задача пожарных. Эта профессия требует мужества, профессионализма и высокой ответственности.

Саят Ордабайулы Сыздыков работает пожарным-спасателем в специализированной пожарной части Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области. В системе МЧС он работает с 2019 года.

Одним из запомнившихся ему случаев стал вызов на улицу Муканова. Прибыв на место происшествия, спасатель заметил маленькую девочку, находившуюся у окна на пятом этаже. Оценив ситуацию, он незамедлительно принял необходимые меры, вошёл в квартиру и вывел ребёнка в безопасное место.

Для Саята Сыздыкова эта профессия – служба, требующая преданности делу и готовности прийти на помощь в любую минуту. Вместе с коллегами он участвует в тушении пожаров, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасении людей. Главная цель каждого спасателя - сохранить человеческую жизнь.