Глава МЧС ознакомился с обеспечением промышленной безопасности на руднике «Долинный»

В ходе рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область делегация во главе с министром по чрезвычайным ситуациям Муратом Мухановым посетила рудник «Долинный» ТОО «Казцинк», где ведётся подземная добыча золота.

Глава МЧС ознакомился с организацией подземных горных работ и действующими мерами обеспечения промышленной безопасности. Особое внимание было уделено производственному контролю, предупреждению аварийных ситуаций и соблюдению требований безопасности на опасном производственном объекте.

В ходе посещения представлены современные системы позиционирования персонала и техники, аэрогазового контроля, предупреждения столкновений, аварийного оповещения и связи. Эти технологии позволяют отслеживать местонахождение работников, контролировать состояние рудничной атмосферы и своевременно реагировать на потенциальные угрозы.

Делегация также ознакомилась с планами ликвидации аварий, организацией взаимодействия с профессиональными аварийно-спасательными службами и готовностью к реагированию на возможные происшествия. Особое значение в обеспечении промышленной безопасности имеют своевременное выявление опасных факторов, профилактика аварий и сохранение жизни и здоровья работников.