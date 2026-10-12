Кухня не прощает невнимательности: одна минута может обернуться пожаром
Казалось бы, что может произойти за одну минуту? Оставить сковороду на плите, отойти ответить на звонок или просто ненадолго отвлечься. Но именно этого времени иногда достаточно, чтобы обычная готовка превратилась в пожар.
Особую опасность представляет растительное масло. При сильном нагреве оно может воспламениться. И здесь главное не пытаться залить огонь водой. При попадании воды в раскалённое масло происходит резкое разбрызгивание, из-за чего пламя может мгновенно распространиться по кухне.
Чтобы этого не произошло, готовящуюся пищу нельзя оставлять без присмотра. Плита и пространство рядом с ней должны оставаться чистыми - скопившийся жир легко воспламеняется. Не стоит забывать и о вытяжке: жировые отложения внутри неё также могут стать источником возгорания.
Полотенца, салфетки, прихватки и другие горючие предметы лучше держать подальше от плиты. Простое правило - всё, что может загореться, не должно находиться рядом с открытым огнём или раскалённой поверхностью.
Если масло всё же загорелось, главное сохранять спокойствие. Накройте посуду крышкой, по возможности отключите нагрев и немедленно сообщите о пожаре по номеру 112. Не переносите горящую посуду и не пытайтесь тушить масло водой.
Пожар на кухне часто начинается не с большой проблемы, а с маленькой невнимательности. Поэтому, уходя с кухни даже на минуту, сначала выключите плиту. Одна минута внимания сегодня может не допустить большой беды завтра.