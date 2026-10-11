Три команды МЧС Казахстана приняли участие в проекте «100 SARBAZ»

Три команды Министерства по чрезвычайным ситуациям приняли участие в военно-патриотическом телевизионном реалити-шоу «100 SARBAZ», организованном Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и вошли в число призеров проекта.

МЧС представили команды «Құтқарушылар», «Сағадат батыр» и «Batyr Team». Участие в проекте стало возможностью продемонстрировать подготовку, командный дух, выносливость и готовность к выполнению сложных задач.

Проект «100 SARBAZ» направлен на повышение престижа военной службы, патриотическое воспитание молодёжи и мотивацию к выполнению воинского долга.

Поддержите команды МЧС. Смотрите проект сегодня в 15.00 на телеканале «Жібек жолы».