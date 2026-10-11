Профессия - спасать: фельдшер Еркебулан Мырзабеков

За каждым спасением человеческой жизни стоят профессионализм, решительность и готовность прийти на помощь. Именно эти качества отличают фельдшера филиала Центра медицины катастроф МЧС Республики Казахстан по городу Астане Еркебулана Мырзабекова.

Еркебулан Маратович посвятил свою профессиональную деятельность оказанию экстренной медицинской помощи. За годы работы он зарекомендовал себя как грамотный, инициативный и ответственный специалист, способный оперативно действовать в сложных и непредсказуемых обстоятельствах.

Одним из серьёзных испытаний в его профессиональной деятельности стало участие в ликвидации последствий масштабного природного пожара в Каркаралинском районе Карагандинской области в октябре 2024 года. В условиях чрезвычайной ситуации особое значение имели слаженность действий, оперативность и готовность медицинских работников оказывать помощь там, где она необходима. В ходе работ из опасной зоны были эвакуированы 18 детей и 6 взрослых, в том числе три беременные женщины. Кроме того, Еркебулан Мырзабеков был направлен в зимовку Канай-1, где пятерым мужчинам с отравлением угарным газом оказали первую медицинскую помощь и необходимое лечение. Поскольку пострадавшие отказались от госпитализации, фельдшер продолжал наблюдать за их состоянием до утра, контролируя самочувствие и передавая информацию о состоянии пациентов в соответствующие службы.

Такая работа требует не только медицинских знаний и практических навыков, но и выдержки, внимательности и высокой личной ответственности. В чрезвычайных ситуациях от своевременных и грамотных действий медицинского специалиста во многом зависит здоровье и безопасность людей.

Помимо непосредственного участия в оказании экстренной помощи, Еркебулан Мырзабеков занимается профилактической и просветительской работой. Он участвует в распространении знаний о безопасности населения, в том числе в вопросах профилактики дорожно-транспортного травматизма. Профессиональные заслуги Еркебулана Маратовича отмечены ведомственными наградами МЧС.

История Еркебулана Мырзабекова — это пример преданности профессии, ответственности и готовности выполнять свой долг в самых непростых обстоятельствах. За его работой стоят не только медицинские знания и опыт, но и искреннее стремление помочь человеку, сохранить здоровье и спасти жизнь.

Именно такие специалисты составляют основу Центра медицины катастроф МЧС РК, ежедневно подтверждая своим трудом важность профессионализма, человечности и верности выбранному делу