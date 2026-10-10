После реновации в селе Айке Айтекебийского района Актюбинской области открылось 291-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары».

Обновленный объект позволит обеспечить пожарную безопасность 3 512 жителей четырех населённых пунктов. Это особенно важно для сельских населенных пунктов, расположенных вдали от районного центра.

Пожарный пост оборудован для круглосуточного несения дежурства. Для личного состава созданы комфортные условия для работы и отдыха.Также предусмотрены гараж для размещения специальной техники и необходимые бытовые помещения.

Для обеспечения работы объекта МЧС передало пожарную технику и необходимое пожарно-техническое оборудование. Специалисты ДЧС на регулярной основе проводят с добровольцами теоретические и практические занятия, совершенствуя их навыки оперативного и эффективного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Открытие нового пожарного поста позволит повысить уровень безопасности сельских жителей и обеспечить оперативное реагирование на пожары и другие чрезвычайные ситуации.