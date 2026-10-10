Призвание - спасать: кинолог Сергей Зиновьев

За каждой поисково-спасательной операцией стоят профессионализм, выдержка и готовность действовать в самых сложных условиях. Сергей Зиновьев, спасатель-кинолог Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента, более 30 лет посвятил службе с собаками. Сегодня он возглавляет кинологическое подразделение оперативно-спасательного отряда, где профессиональный опыт и ежедневная подготовка имеют особое значение.

Путь Сергея в профессию связан с многолетней службой в кинологии, которой он посвятил четверть века. Полученные знания и практические навыки стали основой его дальнейшей работы в спасательном деле. За годы службы он накопил значительный опыт в кинологии и сегодня применяет его при подготовке специалистов и служебных собак к поисково-спасательным операциям.

Работа кинолога требует постоянной готовности, терпения и высокой ответственности. Поиск людей в завалах, горной местности и лесных массивах предполагает слаженные действия специалиста и собаки. Благодаря острому обонянию животное способно обнаружить человека там, где визуальный поиск затруднён, а возможности технических средств ограничены. В таких условиях профессионализм кинолога, умение правильно оценить ситуацию и взаимодействовать с собакой приобретают особую значимость.

Рядом с Сергеем немецкая овчарка Динка, которая осваивает навыки поисково-спасательной работы. Она уже участвовала в поиске 13-летнего мальчика в районе Михайловского водохранилища, а также мужчины, пропавшего в селе Шапрашты Сайрамского района. Каждый такой выезд становится важным этапом подготовки и практического применения полученных навыков.

Недавно на республиканских сертификационных испытаниях кинологических расчётов Динка показала отличный результат и успешно прошла испытания. Она понимает команды как на русском, так и на казахском языках. За достигнутым результатом стоят регулярные тренировки, последовательная подготовка и ежедневный труд кинолога, который формирует у собаки необходимые навыки для работы в реальных условиях.

Сергей Зиновьев - специалист международного класса, входящий в состав международной спасательной команды. Он не только совершенствует собственные профессиональные навыки, но и передаёт накопленный опыт молодым кинологам. Помимо кинологии, Сергей работает водолазом и альпинистом. Эти направления требуют физической выносливости, технической подготовки, дисциплины и умения принимать решения в условиях повышенного риска.

За внешней стороной службы стоит большая ежедневная работа: подготовка, тренировки, совершенствование профессиональных навыков и готовность в любой момент отправиться на поиски. Кинолог должен не только владеть методиками обучения, но и понимать поведение собаки, замечать изменения в её реакции и обеспечивать слаженность действий в непростой обстановке.

Для Сергея Зиновьева кинология - это гораздо больше, чем дрессировка. Это профессия, в которой многолетний опыт, ответственность и преданность делу объединены общей целью помочь человеку, оказавшемуся в беде.