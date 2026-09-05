В селе Туктибаев Казалинского района Кызылординской области открылось 260-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Пост будет обеспечивать пожарную безопасность 1 831 жителя сел Туктибаев и Аконжа.

Новый пожарный пост создан при поддержке спонсоров. Здесь созданы все необходимые условия для несения службы. Для укрепления материально-технической базы нового формирования от МЧС переданы пожарная автоцистерна с пожарно-техническим оборудованием, комплекты боевой одежды. Для постоянной связи с ближайшим пожарным подразделением также установлено стационарное средство связи.

Открытие поста позволит повысить уровень безопасности населенных пунктов и обеспечить более оперативное реагирование на пожары и чрезвычайные ситуации.