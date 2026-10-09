Призвание - спасать: специалист связи Серик Дулат

Накануне Дня спасателя рассказываем о людях, которые работают в системе МЧС. Старший инженер отдела информатизации, цифровизации и связи, старший лейтенант гражданской защиты Департамента по чрезвычайным ситуациям Туркестанской области Серик Дулат.

Серик Дулат с 2023 года проходит службу в сфере гражданской защиты. В круг его основных обязанностей входит обеспечение бесперебойной работы информационных систем и средств связи, эффективное использование цифровых технологий, а также совершенствование процессов информационного обмена.

Сегодня цифровизация и современные средства связи играют важную роль в предупреждении чрезвычайных ситуаций и оперативном реагировании на них. В данном направлении он применяет свои знания и профессиональный опыт, внося вклад в обеспечение стабильной и качественной работы подразделения.

«Для меня эта служба - большая ответственность. Ведь бесперебойная связь и своевременная информация являются важной основой для принятия оперативных решений в чрезвычайных ситуациях. Быть преданным своему делу и вносить свой вклад в безопасность людей для меня большая честь», - отмечает Серик Дулат. Профессионализм, ответственность и современные технологии – надёжная основа службы безопасности.