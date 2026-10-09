Республиканская акция МЧС «Проверь дом родителей!» начинается с личного примера сотрудников ведомства. Спасатели напоминают казахстанцам о важности бытовой безопасности и сами уделяют внимание условиям, в которых живут их близкие.

К акции присоединился начальник Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК Азамат Жунусов. В преддверии отопительного сезона он посетил дом своей матери в Алматы, чтобы проверить исправность газового оборудования и вентиляции. Совместно с сотрудниками ДЧС Алматы и специалистами газовой службы провели профилактическую проверку, очистили вентиляционную систему и заменили газоанализатор природного газа.

Главная цель республиканской акции заключается в том, чтобы напомнить о необходимости регулярно проверять безопасность родительского дома. Особое внимание следует уделять состоянию отопительных приборов, газового оборудования, электропроводки и вентиляции. Своевременное техническое обслуживание помогает предупредить бытовые происшествия, а необходимые работы должны выполнять квалифицированные специалисты.

МЧС Казахстана призывает каждого начать с себя: навестить родителей, проверить условия в их доме и при необходимости помочь с обслуживанием оборудования. Ведь забота о близких заключается не только в словах, но и в конкретных действиях.