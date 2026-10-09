В селе Жарлы Байганинского района Актюбинской области открылось 290-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый объект позволит обеспечить пожарную безопасность 2 140 жителей двух населённых пунктов. Это особенно важно для сельских населённых пунктов, расположенных вдали от районного центра.

Пожарный пост оснащён всем необходимым для несения службы личным составом. Для обеспечения его функционирования МЧС предоставило пожарную технику, средства связи и пожарно-техническое оборудование. Это позволит сотрудникам оперативно прибывать на места вызовов и эффективно реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации. Численность личного состава составляет четыре человека.

Открытие нового пожарного поста позволит повысить уровень безопасности сельских жителей и обеспечить оперативное реагирование на пожары и другие чрезвычайные ситуации.