В Алматинской области открыли новый диспетчерский пункт «Казселезащиты»

В Жамбылском районе Алматинской области состоялось открытие нового модульного диспетчерского пункта ГУ «Казселезащита» МЧС РК. В мероприятии принял участие министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. Строительство объекта осуществлено с привлечением внебюджетных средств. В течение 20 дней установили модульное здание, подвели инженерные коммуникации и выполнили работы по его обустройству. Ранее у Жамбылского производственно-эксплуатационного отдела не было отдельного диспетчерского пункта, и сотрудники несли дежурство в частном жилом доме.

Новый диспетчерский пункт расположен в селе Каргалы. В здании площадью 32 квадратных метра оборудованы рабочие кабинеты, кухня, санузел и душевая. Здесь созданы необходимые условия для круглосуточного дежурства, обработки поступающей информации и взаимодействия с оперативными службами.

Основная задача диспетчерского пункта заключается в мониторинге гидрометеорологической и селевой обстановки в Жамбылском районе, включая бассейн реки Узын-Каргалы. Специалисты ведут круглосуточное наблюдение и передают сводки три раза в сутки, в 07:00, 15:00 и 19:00. При изменении обстановки информация обновляется с учётом текущей ситуации. Это обеспечивает своевременный обмен данными между подразделениями и помогает организовать работу на закреплённой территории.

Открытие диспетчерского пункта стало частью работы по развитию инфраструктуры «Казселезащиты» и улучшению условий труда сотрудников. Аналогичные модульные объекты предусмотрены ещё в трёх областях Казахстана. Они предназначены для организации постоянного мониторинга природных процессов, сбора оперативной информации и взаимодействия подразделений гражданской защиты.