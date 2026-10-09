Более 56 тысяч датчиков установили в домах казахстанцев за два отопительных периода

В Центре стратегического планирования и оперативного управления МЧС РК состоялся брифинг на тему «Отопительный сезон: основные причины пожаров и меры предупреждения». Спикер: заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС Кайракбаев Руслан Сламбекович.

В целях минимизации рисков возникновения пожаров в отопительный сезон Министерством по чрезвычайным ситуациям заблаговременно начаты профилактические мероприятия.

С 15 августа в стране проходит Республиканская профилактическая акция пожарной безопасности. В ее рамках повсеместно проводится комплекс мероприятий, включающий подворовые обходы, беседы, инструктажи и адресную помощь населению. Гражданам разъясняют о правилах безопасного использования отопительных систем и электроприборов.

Особое внимание уделяется в отопительный период социально-уязвимым категориям населения. На сегодняшний день на учете находятся свыше 96 тыс. жилых домов, где проживают социально-уязвимые категории граждан, списки корректируются в ходе обходов. Им оказывается содействие в приведении отопительных и электрических систем в исправное состояние, проводится очистка дымоходов от сажи и другие виды профилактических работ.

В настоящее время профилактической работой охвачены все дома социально уязвимых слоев населения. Совместно с акиматами и волонтерами 74,5 тысяч домов приведены в пожаробезопасное состояние. Профилактическая работа не ограничивается единичными посещениями. Осуществляется повторный обход жилых домов, где продолжают эксплуатироваться с нарушениями требований пожарной безопасности.

Продолжается многолетняя практика установки в жилье датчиков опасной концентрации газа и продуктов горения. При содействии акиматов и волонтеров с начала текущей профилактической акции установлено более 5 тыс. датчиков. В рамках прошлого отопительного сезона в жилых домах было установлено свыше 51 тыс. автономных датчиков. С момента внедрения данной практики зафиксировано 68 случаев их сработки, благодаря этому удалось предотвратить отравление и гибель 290 человек.

Дополнительно запущена республиканская акция «Проверь дом родителей» – «Ата-анаңның үйін тексер», направленная обеспечение пожарной безопасности в домах пожилых и маломобильных граждан. МЧС призывает граждан провести ревизию жилья родителей и устранить имеющиеся неисправности в электросистемах, отопительных печах, установить пожарные датчики.

Благодаря системной профилактической работе МЧС совместно с местными исполнительными органами по итогам прошлого отопительного сезона отмечена положительная динамика - снижено количество пожаров в жилом секторе (-16%, 3359/3983), а также погибших (-3,3%, 175/181) и травмированных (-28%, 125/173).

Основными причинами пожаров в жилье являются нарушение правил монтажа и эксплуатации электроприборов (порядка 40%), нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного отопления (20-25%), а также неосторожное обращение с огнем (18-20%).

МЧС продолжит профилактическую работу в течение всего сезона и призывает всех граждан проявить ответственность, соблюдать меры пожарной безопасности.