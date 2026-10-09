Лица МЧС: пожарный Назарбек Жаймағамбетов

Старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части №2 Департамента по ЧС города Астаны Назарбек Жаймағамбетов.

Назарбек Думанович родился в 1993 году в Целиноградском районе Акмолинской области. С 2016 года проходит службу в органах гражданской защиты. К выполнению служебных обязанностей относится ответственно, в чрезвычайных ситуациях действует оперативно и грамотно.

За годы службы он принимал участие в тушении многочисленных пожаров, внося свой вклад в обеспечение безопасности и спасение жизни людей. Он – преданный своему делу, ответственный специалист, пользующийся уважением среди коллег.