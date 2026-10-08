Модернизация и цифровизация: в Талгаре обновили объект «Казселезащиты»

В урочище Талгар Алматинской области модернизировали диспетчерский пункт ГУ «Казселезащита» МЧС Казахстана. Обновлённый объект посетил министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов. В здании 2005 года постройки заменили кровлю, инженерные сети и систему отопления, обновили фасад и внутренние помещения. Здесь оборудовали рабочие кабинеты, комнату переговоров, кухню, санитарные узлы с душевыми, террасу и смотровую площадку. На прилегающей территории провели благоустройство, высадили ели и установили скульптуру снежного барса, символизирующего горную природу Казахстана. Также построили новую вертолётную площадку для авиации AIR 112, предназначенную для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в горной местности.

На Талгарской селезадерживающей плотине и прилегающем горном склоне реализован пилотный проект автоматизированной системы мониторинга с участием ТОО «BEIDOU KAZAKHSTAN». Комплекс включает 31 датчик семи типов и две видеокамеры. Оборудование круглосуточно отслеживает состояние плотины и склона в режиме реального времени, фиксируя смещения грунта, наклоны, вибрации, влажность и другие показатели. Полученные данные позволяют специалистам выявлять изменения и оценивать возможные риски. Компания «Танс Инжиниринг» проводит многофакторное обследование плотины для оценки её технического состояния и устойчивости.

В модернизации объекта приняли участие 11 меценатов, оказавших помощь по различным направлениям. Во время посещения министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов наградил меценатов медалями и благодарственными письмами за оказанную поддержку. Также одному из сотрудников ГУ «Казселезащита» вручили ключи от служебной квартиры.

На селеопасных участках размещены информационные знаки на казахском, русском и английском языках с правилами поведения при угрозе схода селя. Диспетчерский пункт работает круглосуточно и ведёт наблюдение за гидрометеорологической обстановкой в бассейне реки Талгар. Автоматизированная система мониторинга дополняет работу специалистов непрерывным сбором данных о состоянии плотины и прилегающего склона. Модернизация объекта направлена на повышение эффективности наблюдения за природными процессами и своевременное предупреждение чрезвычайных ситуаций.