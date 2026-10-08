В горах Алматинского региона обустроена вертолетная площадка для спасательных операций

В Алматинском регионе за счет внебюджетных средств обустроена вертолетная площадка Air 112, предназначенная для оперативного проведения спасательных операций и профилактических мероприятий в труднодоступных высокогорных районах. С возможностями нового объекта ознакомился министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Мурат Муханов в ходе рабочей поездки на объекты ГУ «Казселезащита».

Вертолетная площадка позволяет обеспечить оперативную доставку спасателей, специалистов и необходимого оборудования к высокогорным моренным озерам, а также проводить работы по их безопасному опорожнению. Время полета до моренных озер составляет всего 10-15 минут, что значительно повышает эффективность реагирования при возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций.

В ходе поездки глава МЧС также посетил плотину Аюсай, где организован круглосуточный мониторинг селевой обстановки. На гребне плотины функционирует диспетчерский пункт, в котором дежурство несут четыре специалиста ГУ «Казселезащита». На территории гидротехнического сооружения также обустроена смотровая площадка. Развитие инфраструктуры осуществляется при поддержке меценатов через Фонд казахстанских спасателей с привлечением внебюджетных средств.

В перспективе предусмотрено дальнейшее развитие высокогорной авиационной инфраструктуры, включая обустройство дополнительного вертодрома на высоте порядка 3200 метров над уровнем моря. Реализация проекта позволит расширить возможности спасательных подразделений, обеспечить доступ к труднодоступным участкам и повысить уровень защиты населения от природных угроз.