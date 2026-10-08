МЧС запустило республиканскую акцию «Проверь дом родителей»

Мы звоним родителям, навещаем их, привозим продукты и лекарства. Но когда в последний раз мы проверяли, безопасно ли в их доме? С наступлением отопительного сезона это особенно важно. Пожилым и маломобильным людям бывает трудно самостоятельно заметить опасность, устранить неисправности, а при пожаре быстро покинуть дом. Особенно если они живут одни.

МЧС призывает граждан навестить родителей и близких и проверить:

- целы ли провода, не греются ли розетки и электроприборы;

- исправны ли печь и обогреватели, очищен ли дымоход;

- нет ли рядом с печью и обогревателями вещей, которые могут загореться;

- есть ли пожарный извещатель и работает ли он;

- можно ли быстро выйти из дома, не мешают ли вещи у двери.

Если обнаружены неисправности, помогите организовать ремонт с привлечением специалистов. Не оставляйте близких один на один с опасностью.

В рамках акции сотрудники органов гражданской защиты проводят профилактические посещения одиноко проживающих пожилых и маломобильных граждан, а также тех, кому необходима помощь. При необходимости оказывается практическая помощь в обеспечении безопасности жилья и установке пожарных извещателей с учётом имеющихся рисков.

Позаботьтесь и об одиноком пожилом соседе - возможно, ему больше некому помочь. Забота - это не только спросить: «Как здоровье?», это ещё и убедиться, что в их доме безопасно.

Не откладывайте. Позвоните. Навестите. Проверьте дом родителей! Родители берегли тебя. Теперь ты береги их!