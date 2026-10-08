Призвание – спасать: история Сергея Куликова

Накануне Дня спасателя рассказываем о людях, для которых помощь другим стала не только профессией, а делом жизни. Один из них Сергей Куликов, главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС Восточно-Казахстанской области. Более 24 лет он посвятил службе, участвуя в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и помогая людям в самых разных обстоятельствах.

За годы службы Сергею Куликову не раз приходилось работать в сложных и опасных условиях. В 2008 году он участвовал в спасении людей из снежных заносов. Сильная метель, низкая температура воздуха и сложные погодные условия не стали препятствием для спасателей, которые продолжали оказывать помощь тем, кто оказался в снежном плену. В 2010 году Сергей вместе с коллегами принимал участие в ликвидации последствий паводка в регионе. Спасатели эвакуировали жителей из подтопленных домов, оказывали необходимую помощь населению. Помимо этого, Сергей помогал людям сохранить важные документы, личные вещи и имущество, извлекая их из домов, оказавшихся в зоне подтопления.

Отдельное направление работы спасателя – помощь гражданам в бытовых происшествиях. За годы службы Сергею неоднократно приходилось открывать двери квартир, когда внутри оставались маленькие дети, помогать людям в ситуациях, требующих специальных навыков и оборудования. Не остаются без помощи и животные, оказавшиеся в беде. Таких историй за 24 года службы накопилось немало. За каждой из них – человеческая жизнь, безопасность и уверенность в том, что в трудную минуту помощь обязательно придет.

За пределами службы Сергей – отец троих дочерей. Его дети гордятся профессией отца и знают, что его работа связана с ответственностью, мужеством и готовностью прийти на помощь в любое время. «Спасатель – это тот, кто делает наш мир безопаснее, оставаясь в тени своих подвигов. Они не считают себя героями, они просто честно делают свою работу», - говорит Сергей Куликов.