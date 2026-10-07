В ходе рабочей поездки в Алматы министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов ознакомился с модульной вертолетной площадкой на территории филиала Детской городской клинической инфекционной больницы. МЧС провело ее модернизацию в течение пяти месяцев. Расположение площадки непосредственно при медицинском учреждении позволяет доставлять пациентов воздушным транспортом к больнице и оперативно передавать их врачам.

Площадь объекта превышает 1 000 квадратных метров. Вертолетная площадка предназначена для круглогодичного и круглосуточного приема воздушных судов с максимальной взлетной массой до 13 тонн. Она оснащена необходимым оборудованием, командно диспетчерским пунктом и автономным энергоснабжением. Такие возможности особенно важны при экстренной эвакуации детей, тяжелобольных и пострадавших из горной и труднодоступной местности.

На территории больницы Мурат Муханов обсудил вопросы взаимодействия с руководством медицинского учреждения, а также ознакомился с работой оперативного универсального отряда спасателей «Барыс». В его состав входят пожарные, спасатели и медицинские работники, что позволяет объединить необходимые силы при проведении спасательных операций и оказании экстренной помощи. Ранее МЧС модернизировало аналогичную вертолетную площадку на территории Городской клинической больницы №4.

За девять месяцев 2026 года авиация МЧС выполнила 486 вылетов по линии санитарной авиации, медицинская помощь оказана 466 пациентам. Воздушные суда используются для эвакуации тяжелобольных и пострадавших, а также доставки медицинских бригад. Размещение вертолетных площадок при медицинских учреждениях сокращает путь от места происшествия до больницы и позволяет быстрее подключить к оказанию помощи необходимые службы.