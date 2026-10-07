В Алматы обновили специализированную пожарную часть №19

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов посетил специализированную пожарную часть №19 в Алматы после завершения реновации. Подразделение обеспечивает пожарную безопасность северо западной части Алатауского района, включая жилые микрорайоны, Индустриальную зону и территорию ТЭЦ 2. Глава МЧС ознакомился с результатами проведенных работ и условиями несения службы личного состава.

В пожарной части отремонтировали служебные и бытовые помещения, спальные комнаты, коридоры, гаражный бокс и фасад здания, обновили стены, потолки и освещение. Расширили учебный класс, привели в порядок спортивный зал и оборудовали комнату психологической разгрузки. Капитальный ремонт провели в пункте связи, который обеспечивает оперативное взаимодействие подразделения при выездах.

Во время посещения Мурату Муханову представили проект спортивного комплекса, который в перспективе планируется возвести вблизи пожарной части. Отдельное внимание уделили работе с подрастающим поколением. При подразделении действует детская команда, участники которой знакомятся с пожарно спасательным делом и развивают навыки командной работы и физической подготовки.

В зону ответственности части входят микрорайоны Саялы 1, Саялы 2, Томирис, Мадениет, 71 разъезд, Индустриальная зона и территория ТЭЦ 2. Здесь проживают около 21 тысячи человек и расположено 785 субъектов бизнеса. Отличившимся сотрудникам вручили Благодарственные письма Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. В завершение мероприятия на территории пожарной части высадили деревья.