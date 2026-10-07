В Алматы обновили специализированную пожарную часть №3

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов посетил специализированную пожарную часть №3 в Алатауском районе Алматы после завершения реновации. В подразделении обновили служебные и бытовые помещения, создав необходимые условия для повседневной службы и восстановления личного состава.

В здании отремонтировали служебные кабинеты, спальные помещения, комнату отдыха, помещение для приема пищи, фойе, спортивный зал, гаражный бокс, лестничный марш и фасад. Обновили комнату психологической разгрузки, предназначенную для отдыха и восстановления сотрудников после дежурств. Для детей сотрудников оборудовали отдельную детскую комнату. Во время посещения ребятам вручили памятные подарки.

Специализированная пожарная часть №3 обеспечивает пожарную безопасность микрорайонов Кокжиек, Новый, Болашак, Карасу и Военного городка. В зоне ответственности подразделения проживают около 40 тысяч человек и расположено 2 366 субъектов бизнеса. Пожарное депо рассчитано на шесть выездов и десять машиномест.

Отличившимся сотрудникам вручили Благодарственные письма МЧС. В завершение мероприятия министр вместе с сотрудниками подразделения высадил деревья на территории пожарной части, где расположена альпийская горка.