В Алматы завершена реновация специализированной пожарной части №2

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов посетил специализированную пожарную часть №2 в Алатауском районе Алматы, где завершилась реновация здания. Глава МЧС ознакомился с результатами проведенных работ и условиями несения службы личного состава.

Реновация продолжалась девять месяцев и охватила служебные, бытовые и технические помещения. В здании обновили фойе, обустроили зону ожидания, отремонтировали комнату отдыха и помещение для приема пищи, спортивный зал, гаражный бокс, лестничный марш и фасад. Также обновили музыкальный кабинет для оркестра гарнизона. Благоустроили и прилегающую территорию – у входа появилась декоративная композиция с фонтаном.

Специализированная пожарная часть №2 обеспечивает пожарную безопасность западной части Алатауского района. В зону ее ответственности входят микрорайоны Акбулак, Нуркент, Дарабоз, Аккент, Гажайып и Акмаржан. Здесь проживают около 32 тысяч человек и расположено 1 216 субъектов бизнеса.

Во время посещения отличившимся сотрудникам вручили Благодарственные письма министра по чрезвычайным ситуациям. В завершение мероприятия Мурат Муханов вместе с сотрудниками подразделения высадил деревья на территории пожарной части.