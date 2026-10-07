В селе Караспан Ордабасинском района Туркестанской области открылось 289-е добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Новый объект позволит обеспечить безопасность жителей 14-ти населенных пунктов, где проживает более 14000 человек. Особенно это важно для сельских населенных пунктов, расположенных вдали от районного центра.

Новый пожарный пункт построен при поддержке местных исполнительных органов. Здесь созданы необходимые условия для круглосуточного несения службы личным составом. Для обеспечения работы объекта МЧС передало пожарную технику, средства связи, пожарно-техническое оборудование и специальную одежду. Это позволит специалистам оперативно прибывать к месту вызова и эффективно реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации.

Запуск пункта позволит повысить уровень безопасности в отдаленных населенных пунктах и сократить время оказания помощи населению. Завершилось мероприятие посадкой деревьев на территории поста.