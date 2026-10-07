В селе Талдыбұлақ Кербулакского района области Жетісу открылось 288-ое добровольное противопожарное формирование «Ауыл құтқарушылары». Пожарный пост обеспечит противопожарную защиту жителей трёх населённых пунктов - Талдыбұлақ, Бостан и Терисаккан. В общей сложности в зоне ответственности поста проживает 1856 человек.

В открытии приняли участие начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетісу полковник Қанат Алтынбеков, временно исполняющий обязанности акима Кербулакского района Даурен Жолжанов, а также руководство и личный состав гарнизона.

Пост построен за счёт средств местных исполнительных органов. МЧС передал пожарную автоцистерну. Пост укомплектован необходимыми средствами реагирования и специалистами, прошедшими специальную подготовку. В рамках мероприятия также состоялось награждение граждан, внесших вклад в защиту населения и обеспечение общественной безопасности.

С начала года в области открылось 14 пожарных постов в рамках данной программы. Новый пожарный пост позволит сократить время прибытия сил и средств и повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации.