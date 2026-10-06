Назначен начальник ДЧС Карагандинской области

Сегодня вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ерболат Садырбаев представил личному составу Департамента нового руководителя.

Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Шапагатов Манарбек Каиргельдинович назначен начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

В органах гражданской защиты с 1992 года. В 1995 году окончил Алматинское пожарно-техническое училище Министерства внутренних дел Республики Казахстан, в 2005 году Кокшетауский технический институт Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

За годы службы он занимал различные должности в сфере государственного пожарного контроля и надзора, противопожарной службы. Был начальником УЧС города Степногорск, заместителем начальника ДЧС Акмолинской области.

С июля 2022 года по октябрь 2026 года занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.