Абдышев Батырбек Кадырбекович родился 19 июня 1977 года в Актюбинской области. В 1999 году окончил Высшее пограничное командное училище Вооруженных Сил Республики Казахстан. Награжден государственными наградами медалью «Жауынгерлiк ерлігі үшін» и орденом «Айбын» II степени.

В период с 1995 по 2024 годы проходил службу в специальных государственных органах Республики Казахстан. В апреле 2024 года назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

За время службы в системе МЧС Батырбек Абдышев внес значительный вклад в развитие системы гражданской защиты, в части совершенствования работы по цифровизации государственных услуг МЧС, интеграции IT систем/платформ МЧС с аналитической платформой «Smart Data Ukimet», реинжиниринга и цифровизации деятельности МЧС, его Комитетов и курируемых подведомственных организаций.