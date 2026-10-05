Назначен руководитель аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям

Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Аманбаев Маргулан Топашевич назначен руководителем аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Маргулан Аманбаев родился 20 января 1973 года в Жанааркинском районе области Ұлытау. Имеет два высших образования. В 1995 году окончил Жезказганский горно-технологический институт, в 2007 году Кокшетауский технический институт МЧС Республики Казахстан. Награжден государственной наградой – орденом «Айбын» II степени.

Службу в органах гражданской защиты начал в 2000 году с должности инженера пожарной части № 8 Государственной противопожарной службы города Астаны. За годы службы прошел все основные ступени профессионального и управленческого становления, занимал различные руководящие должности столичного гарнизона.

В 2020 году назначен начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области. С 2023 года занимал должность заместителя председателя Комитета противопожарной службы МЧС. В сентябре 2024 года возглавил Департамент по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

За годы службы Маргулан Аманбаев внес значительный вклад в развитие системы гражданской защиты, совершенствование работы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечение безопасности населения.