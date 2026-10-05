В Кокшетау построят новый комплекс Академии гражданской защиты МЧС

В Кокшетау планируется строительство нового комплекса Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина МЧС Республики Казахстан. Проект реализуется по поручению Главы государства. Сейчас разработка проектной документации находится на завершающей стадии.

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов осмотрел площадку, определенную для строительства нового комплекса, и ознакомился с основными параметрами проекта. Новый комплекс должен создать современные условия для обучения курсантов и практической подготовки будущих спасателей.

В ходе посещения Академии глава МЧС также ознакомился с действующей учебной базой и условиями, в которых сегодня обучаются курсанты. Мурат Муханов осмотрел учебные корпуса, аудитории и объекты, используемые для подготовки специалистов гражданской защиты.

На сегодняшний день в Академии обучаются 414 курсантов, профессорско-преподавательский состав насчитывает 59 человек.

Развитие Академии направлено на повышение качества подготовки кадров для системы МЧС.