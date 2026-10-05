Призвание – спасать: история диспетчера Айданы Ильясовой

Накануне Дня спасателя рассказываем о людях, для которых помощь другим стала не только профессией, а делом жизни. Сегодня мы расскажем об Айдане Ильясовой - диспетчере Центрального пункта связи с пожарной службой Центра планирования и оперативного управления города Астаны.

Айдана Айдынкызы родилась в 1991 году в районе Амангельды Костанайской области. С 2019 года служит в гарнизоне гражданской защиты столицы. Ежедневно она принимает сообщения граждан, уточняет обстоятельства происшествия, фиксирует необходимую информацию и передаёт её для оперативного реагирования. За коротким телефонным разговором зачастую стоит чрезвычайная ситуация, а порой - реальная угроза жизни и здоровью людей.

«Для нас важен каждый звонок. На другом конце линии находится человек, которому нужна помощь. Иногда этот звонок может стать последним. Поэтому важно не только быстро получить необходимую информацию, но и сохранить спокойствие самого заявителя. Успокоить человека, правильно сориентировать его и дать чёткие рекомендации - это тоже часть нашей работы», - отмечает Айдана.

Сдержанность, внимательность и умение быстро ориентироваться в сложной ситуации - качества, которые особенно важны в этой профессии. Диспетчер должен за считанные минуты определить главное и обеспечить передачу информации тем, кто непосредственно направляется на помощь. Совмещая ответственную работу и семейные обязанности, Айдана воспитывает двух сыновей. Профессионализм, добросовестность и постоянное стремление совершенствовать свои знания она считает важными составляющими своей работы.