Назначен начальник ДЧС области Абай

Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Отарғалымұлы Еркін назначен начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай.

Начал службу в органах гражданской защиты в 2002 году. За годы службы он занимал различные должности в сфере государственного пожарного контроля, информационно-аналитической работы и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

В разные годы проходил службу в департаментах по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, городов Астана и Шымкента.

С января 2025 года по октябрь 2026 года занимал должность первого заместителя начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.