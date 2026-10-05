Утечка газа: правильные действия в опасной ситуации

Для предотвращения происшествий, связанных с газом, жителям важно знать правильный алгоритм действий в опасной ситуации. Особенно если в помещении ощущается резкий запах газа, в такой ситуации важна каждая секунда.

В связи с этим сотрудники МЧС отвечают на основные вопросы жителей по газовой безопасности и разъясняют, как правильно действовать в случае возникновения опасной ситуации. Соблюдение правил безопасности - важная часть защиты собственной жизни и жизни ваших близких.