Глава МЧС проинспектировал строительство специализированной пожарной части в Косшы

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов посетил город Косшы и проверил ход строительства специализированной пожарной части. Объект относится к числу долгостроев, поэтому продолжение работ имеет особое значение для решения вопроса противопожарной безопасности города.

Пожарная часть рассчитана на четыре выезда и предназначена для обслуживания Косшы и близлежащих населённых пунктов столичной агломерации. В состав комплекса также входит общежитие для сотрудников подразделения.

Глава МЧС осмотрел основные помещения, общежитие и инфраструктуру пожарной части, ознакомился с текущим состоянием объекта и выполненными строительными работами. Реализация проекта позволит сформировать полноценную базу для несения службы и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Косшы активно развивается: растёт численность населения, расширяются жилые районы и городская инфраструктура. Ввод специализированной пожарной части позволит сократить время прибытия спасателей и усилить противопожарную защиту города. Таким образом, вопрос, который длительное время оставался нерешённым из-за затянувшегося строительства, получает практическое решение.