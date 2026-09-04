Мурат Муханов открыл Аллею спасателей в Кокшетау

В рамках рабочей командировки в Акмолинскую область министр по чрезвычайным ситуациям РК Мурат Муханов открыл в Центральном парке Кокшетау «Құтқарушылар аллеясы». Это масштабное мемориально-общественное пространство, объединившее памятные объекты и зоны отдыха. В церемонии приняли участие сотрудники органов гражданской защиты, ветераны, курсанты Академии имени Малика Габдуллина, представители местных исполнительных органов, организаций и бизнеса.

Аллея спасателей посвящена сотрудникам органов гражданской защиты, погибшим при исполнении служебного долга. Центральным объектом стал мемориал «Вечная память» с именами погибших спасателей. Здесь также установлен памятник Аскару Забикулину. На открытии присутствовали его мама и родственники. Участники церемонии возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Благоустройство охватило значительную территорию Центрального парка. Здесь обновили прогулочные дорожки, уложили новую брусчатку, заменили бордюры, отреставрировали фонтан, установили освещение и скамейки. Для горожан оборудовали детские и спортивные площадки, воркаут-зону, теннисные и шахматные столы. На аллее работает бесплатный Wi-Fi, а LED-экраны со звуковым сопровождением позволят проводить общественные мероприятия.

Сотрудников ДЧС, Академии гражданской защиты, представителей местных исполнительных органов, организаций, бизнеса и меценатов, участвовавших в реализации масштабного проекта, наградили ведомственными медалями и благодарственными письмами. Аллея создана за счёт средств республиканского бюджета и спонсорской поддержки.