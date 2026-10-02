Глава МЧС ознакомился с восстановлением РГП «Селденқорғау Құрылыс»

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов посетил базу РГП на ПХВ «Селденқорғау Құрылыс» МЧС РК и ознакомился с результатами восстановления предприятия. В этом году предприятию исполняется 25 лет. За последние десять месяцев здесь провели масштабную работу по восстановлению производственной базы и возобновлению полноценной деятельности.

Сегодня штат предприятия составляет 40 человек. Парк пополнен новой инженерной техникой и насчитывает около 50 единиц. Это экскаваторы, бульдозеры, погрузчики, автогрейдеры и другая специализированная техника. Мурат Муханов осмотрел производственную базу и технику, а также встретился с коллективом предприятия.

Основная задача «Селденқорғау Құрылыс» связана с проведением инженерных работ для предупреждения чрезвычайных ситуаций. Специалистов и технику планируется задействовать на ирригационных системах, реках, озерах и других водных объектах по всей стране.

Главе МЧС также представили планы дальнейшего развития предприятия. Предусмотрено укрепление производственной базы, создание условий для размещения и обслуживания техники, хранения оборудования и материалов. Возобновление полноценной работы РГП позволит усилить инженерные возможности МЧС и проводить необходимые работы на потенциально опасных участках собственными силами.