Лица МЧС: пожарный Аян Касымов

Счет иногда идет на секунды. Когда пожарный заходит в горящее помещение, у него нет времени на сомнения – необходимо быстро оценить обстановку, найти человека и вывести его из огня. Именно в таких ситуациях уже более 15 лет работает Касымов Аян Сарынбаевич, заместитель начальника пожарной части №10 Управления по чрезвычайным ситуациям города Кокшетау. За годы службы ему неоднократно приходилось сталкиваться с экстремальными ситуациями. Шесть человек он лично вывел из огня, и каждый такой случай для него – прежде всего спасенная человеческая жизнь.

Аян Касымов родился в селе Карабауыр Акмолинской области, а с четырех лет жил в Щучинске, где прошли его детство и юность. Профессиональный путь начал в 2009 году, поступив в Кокшетауский технический институт, который окончил в 2013 году. После этого продолжил службу в системе гражданской защиты. Работал в специализированной пожарной части №6 города Щучинска старшим инженером, затем заместителем начальника пожарной части №20 поселка Бурабай и пожарной части №5 города Щучинска. Сегодня продолжает службу в пожарной части №10 города Кокшетау.

В Щучинске Аяну удалось спасти трех человек. Еще троих он вывел из огня во время последующих выездов. В некоторых случаях решение приходилось принимать практически мгновенно. Не все спасения удалось зафиксировать на камеру, однако для самого пожарного главным результатом всегда оставалось одно – человек должен выйти из пожара живым. По его словам, настоящий пожарный должен обладать не только хорошей физической подготовкой и профессиональными навыками, но и ответственностью, выдержкой, патриотизмом и готовностью прийти на помощь.

Для Аяна Касымова служба – это ежедневная ответственность перед людьми. Годы работы в системе гражданской защиты стали временем профессионального роста, сложных испытаний и ситуаций, в которых главным результатом всегда остается одно – спасенная человеческая жизнь.