В Астане состоялась международная конференция ICAO EUR Search and Rescue Task Force Meeting and SAR Workshop 2026. В работе международного мероприятия приняли участие специалисты АО «Казавиаспас» МЧС. Заместитель генерального директора АО «Казавиаспас» по летному составу Игорь Кармыков выступил с докладом о роли авиации МЧС в проведении поисково-спасательных операций. В ходе выступления были представлены возможности авиации МЧС по оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации, поиску и эвакуации людей, воздушному обследованию труднодоступных территорий, а также оказанию поддержки спасательным подразделениям.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов Казахстана, ответственных за авиационную и поисково-спасательную деятельность, эксперты Международной организации гражданской авиации (ICAO), члены Рабочей группы по поиску и спасанию Европейского региона, а также специалисты международных организаций и авиационных структур.

В течение трех дней участники обсудили вопросы организации поисково-спасательной деятельности, совершенствования международных стандартов и требований, регионального взаимодействия, координации и обмена информацией при проведении спасательных операций, а также повышения профессиональной подготовки специалистов. В практической части мероприятия участники отработали вопросы организации поисково-спасательных операций и межведомственного и международного взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По итогам международного мероприятия участники отметили важность обмена опытом в сфере поиска и спасания, внедрения международных стандартов и дальнейшего развития взаимодействия между государствами.