Глава МЧС посетил Новоджамбулский фосфорный завод

Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов посетил Жамбылский филиал ТОО «Новоджамбулский фосфорный завод» (НДФЗ) «Фосфорный завод» в Таразе. Градообразующее предприятие относится к первому классу опасности. Здесь трудятся порядка 4 тысяч человек. Главной темой визита стала промышленная безопасность и готовность завода к возможным нештатным ситуациям.

Мурат Муханов прошел по производственным площадкам и ознакомился с технологическим процессом. Главе МЧС показали основные участки производства, оборудование и системы контроля. На предприятии выпускают желтый фосфор и другую фосфорсодержащую продукцию. Во время обхода внимание уделили состоянию оборудования, соблюдению технологических режимов и мерам, которые помогают своевременно выявлять производственные риски.

Отдельно рассмотрели готовность завода к возможным аварийным ситуациям. Министру показали, как организована работа систем безопасности, как подготовлен персонал и выстроено взаимодействие со спасательными службами. Для предприятия первого класса опасности важны исправность оборудования, контроль производственных процессов и четкие действия работников при возникновении нештатной ситуации.

По итогам посещения обсудили дальнейшие меры по предупреждению аварий на производстве. Основное внимание будет уделено техническому состоянию оборудования, подготовке персонала и готовности служб к оперативному реагированию.