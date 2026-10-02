Призвание – спасать: история Байбулана Секербаева

Накануне Дня спасателя рассказываем о людях, для которых помощь другим стала не только профессией, а делом жизни. Один из них Байбулан Секербаев, главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС города Астаны, который с 2019 года несет службу, приходя на помощь людям в самых сложных и опасных ситуациях.

Он родился в 1990 году в селе Бирлик Нуринского района Карагандинской области. За годы службы он участвовал во множестве спасательных операций, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказывал помощь людям, оказавшимся в опасности. В работе спасателя особенно важны не только профессиональные навыки, но и умение действовать слаженно, быстро принимать решения и сохранять выдержку в сложных ситуациях.

Байбулан не раз работал в сложных условиях, вместе с коллегами выезжал на происшествия и участвовал в спасательных операциях. Один из случаев был в Астане, где они с коллегами предотвратили суицид девушки. Для него каждый такой выезд прежде всего ответственность за жизнь и безопасность человека. «Спасатель должен быть готов ко всему. Когда выезжаешь на вызов, никогда не знаешь, что тебя ждет. Но ты знаешь главное там есть человек, которому нужна помощь», - говорит Байбулан.

За пределами службы его ждет семья и четверо детей. Для них он прежде всего отец, который возвращается домой после очередной смены. А на службе спасатель, от которого в критический момент требуется выдержка, мужество и готовность действовать до конца.