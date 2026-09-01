Прозрачность ценообразования в строительной отрасли обеспечена после аудита ВАП

По итогам аудита Высшей аудиторской палаты (ВАП) принят комплекс мер по совершенствованию системы ценообразования в строительстве, актуализации отраслевой нормативно-технической базы и повышению эффективности соответствующих расходов государства.

Так, для обеспечения достоверности цен на строительные ресурсы принят совместный приказ Министерства промышленности и строительства (МПС) и Министерства финансов, регламентирующий порядок представления подтверждающих сведений органами госдоходов.

Благодаря этому МПС начал получать данные об участниках внешнеэкономической деятельности, поставляющих строительные ресурсы на внутренний рынок, а также сведения из электронных счетов-фактур производителей, поставщиков и строительных компаний.

С 1 июля 2026 года МПС также утверждены Правила формирования и ведения перечня субъектов предпринимательства, производящих и поставляющих стройматериалы, изделия, конструкции и оборудование. Такие компании теперь обязаны представлять информацию в ведомство напрямую для мониторинга цен в строительстве.

Отдельным направлением работы стало урегулирование вопроса авторских прав на проекты, размещенные в Государственном банке проектов строительства. От этого напрямую зависит возможность повторного применения готовой проектно-сметной документации, что позволяет сокращать сроки и стоимость проектирования. Совместно с РГП «Госэкспертиза» и его филиалами проведены совещания по 921 проекту, по итогам которых подписано 917 авторских договоров. По 4-м проектам подписание не потребовалось в связи с изменением источника финансирования.

Одновременно с этим проблема решена на системном уровне: с 1 июля 2026 года вступили в силу поправки в Строительный кодекс, согласно которым имущественные права на произведения архитектуры и градостроительства, созданные за счет госинвестиций, принадлежат уполномоченному органу и государственной экспертной организации. Такие проекты теперь поступают в банк проектов автоматически, без подписания авторских договоров.

Актуализирована и нормативно-техническая база отрасли. В новой редакции утверждены Правила формирования и ведения архитектурных, градостроительных и строительных каталогов. Дополнительно совместно с АО «КазНИИСА» проведен анализ актуальности нормативно-технических документов, включенных в действующие каталоги. В результате из 455 документов, разработанных более 20 лет назад и охватывающих энергетику, пожарную безопасность, дорожное строительство, авиацию, телекоммуникации и другие отрасли, 386 устаревших исключены, а 69 сохранены как действующие и не имеющие аналогов.

Таким образом, исполнение поручений Высшей аудиторской палаты обеспечило комплексное обновление правовой и методологической базы ценообразования в строительстве и создало условия для более прозрачного и эффективного использования бюджетных средств, направляемых на проектирование и строительство.

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