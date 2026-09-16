В Астане официально стартовали мероприятия, приуроченные к 30-летию деятельности Высшей аудиторской палаты Казахстана, с участием приглашенных гостей и иностранных делегаций.

Отправной точкой в юбилейной программе стала международная научно-практическая конференция «Государственный аудит будущего: инновации, цифровая трансформация и устойчивое развитие», состоявшаяся в столице в среду, 16 сентября.

Сегодня искусственный интеллект и цифровая экономика стремительно меняют саму архитектуру государственного управления по всему миру. В этих условиях меняется и роль высших органов аудита, которым предстоит занять новое место в современной управленческой реальности. На практике это означает переход от традиционной проверки использования государственных финансов к роли одного из стратегических центров управления рисками и качеством государственных решений.

Учитывая современный контекст, участники научно-практической конференции в Астане сфокусировались на обсуждении таких актуальных тем, как интеграция ИИ в государственный сектор, применение цифровой аналитики и больших данных в госаудите, соблюдение безопасности и ответственности при использовании технологий ИИ.

Отдельным блоком также были рассмотрены практические аспекты проведения аудита устойчивого развития, вопросы адаптации аудиторских подходов к глобальным изменениям в экономике и геополитике и новые требования к устойчивости и эффективности самих государственных институтов.

В мероприятии приняли участие руководители и представители высших органов аудита 22 стран мира. Присутствовали уполномоченные представители Всемирного банка, Азиатского банка развития, Международного валютного фонда, ПРООН, Инициативы развития ИНТОСАИ (IDI), Министерства ИИ и цифрового развития РК, ревизионных комиссий, Комитета внутреннего государственного аудита, а также ученые иэксперты.

С приветственной речью на конференциивыступили: председатель АЗОСАИ – генеральный контролер и аудитор Индии Шри К. Санджай Мурти, генеральный секретарь АЗОСАИ – генеральный аудитор Офиса национального аудита Китая Хоу Кай, представитель председателя ИНТОСАИ – вице-президент Государственного органа по подотчетности Египта Маналь Мохамед Хайри, представитель Генерального секретариата ИНТОСАИ – заместитель директора Суда аудита Австрии Герберт Баумгартнер, представитель OLACEFS – руководитель отдела Федерального суда счетов Бразилии Уго Чудисон Араужу Фрейре, а также представитель Генерального секретариата Совета руководителей ВОАстран СНГ – заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова.

В ходе своего выступления председатель ВАП РК Алихан Смаилов рассказал об истоках становления госаудита в Казахстане, а также представил стратегическое видение новых трендов и дальнейшего развития государственного аудита в республике и мире.

В первую очередь он подчеркнул значимость 30-летнего пути институционального развития Высшей аудиторской палаты, проходившего в полном соответствии с международными стандартами ИНТОСАИ. Важным рубежом стало существенное расширение полномочий ВАП в 2022 году как части общих масштабных модернизационных процессов, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, и направленных на повышение эффективности и прозрачности государственных институтов.

Сегодня ВАП не только успешно исполняет свои профильные функции, но также вносит вклад в достижение задачи Президента по преобразованию Казахстана в полноценную цифровую страну.

«Высшая аудиторская палата активно внедряет цифровые инструменты и технологии. Наша информационная система сегодня охватывает все этапы аудиторского цикла. Она интегрирована с 20 информсистемами госорганов и организаций квазигоссектора, обеспечивая мониторинг свыше 18 тысяч объектов госаудита, то есть всех получателей бюджетных средств», — сказал Алихан Смаилов.

Он добавил, что уже работают Кабинет объекта госаудита и Единое хранилище данных, которые позволяют формировать динамический профиль каждого объекта аудита.

Кроме того, в цифровой системе ВАП функционирует аналитический компонент, обеспечивающий мониторинг закупок, налоговых поступлений и исполнения бюджета, а также поддержку риск-ориентированного отбора объектов аудита.

Как отметил Алихан Смаилов, современный аудит становится полноценным инструментом стратегического анализа и выявления системных рисков, содействует достижению долгосрочных целей устойчивого развития. Эти положения, в частности, нашли прямое отражение в Шарм-эль-Шейхской Декларации 25-го Конгресса ИНТОСАИ.

В этой связи общая задача глобального аудиторского сообщества – определить контуры государственного аудита будущего, который будет опираться на возможности ИИ, но при этом сохранит независимость, профессиональное суждение, этику и общественное доверие.

По словам председателя Высшей аудиторской палаты, ИИ предоставляет аудиторам принципиально новые возможности: от анализа больших массивов информации и автоматизации рутинных операций до выявления потенциальных рисков и прогнозирования.

Однако цифровизация формирует и новые вызовы: обеспечение достоверности и качества используемых алгоритмами ИИ данных, защита персональных сведений, распределение ответственности между человеком и алгоритмом за принимаемые решения, а также качественное обучение госаудиторов работе с новыми технологиями.

В этом контексте председатель ВАП обозначил приоритетные направления для высших органов аудита в ближайшие годы:

Развивать подходы к аудиту систем ИИ. Оценивать не только их техническую эффективность, но и этичность, прозрачность алгоритмов, качество используемых данных, надежность моделей и обязательное наличие механизмов человеческого контроля;

Совершенствовать риск-ориентированный аудит. Учитывать весь спектр цифровых угроз, включая киберриски, технологическую зависимость и накопительный эффект алгоритмических ошибок при масштабном использовании ИИ;

Укреплять профессиональные компетенции аудиторов. Развивать навыки работы с Data Science и ИИ, сохраняя при этом ключевую роль независимого профессионального суждения;

Активизировать международное сотрудничество. Разрабатывать единые принципы, методики и стандарты аудита цифровых государственных систем для эффективного обмена лучшими практиками;

Оценивать вклад ИИ в устойчивое развитие и общественную ценность. Проверять, способствует ли цифровая трансформация справедливому распределению благ, защите окружающей среды и укреплению доверия граждан к государству.

«Высшая аудиторская палата рассматривает ИИ не как отдельный проект автоматизации, а скорее, как коррективы самой модели госаудита. В этой работе мы придерживаемся трех принципов: окончательное аудиторское суждение должно оставаться за аудитором, любой вывод, подготовленный с применением ИИ, должен быть воспроизводим и подтвержден аудиторскими доказательствами, обработка данных госаудита должна осуществляться в защищенном контуре», — озвучил Алихан Смаилов.

В завершение председатель ВАП отметил, что за последние десятилетия изменились технологии, экономика и сами подходы к госуправлению, однако главная миссия высших органов аудита остается неизменной – служить обществу.

Следующим крупным событием в официальной программе станет 63-е заседание Совета правления Азиатской организации высших органов аудита (АЗОСАИ), которое впервые состоится в Казахстане 17 сентября.