Четыре новых завершенных объекта водоотведения стоимостью 10,5 млрд тенге переданы на баланс эксплуатирующих организаций в Астане. Соответствующие вопросы решены по предписанию Высшей аудиторской палаты РК.

Ранее в ходе государственного аудита сферы водоотведения было выявлено, что в Астане ряд объектов не передан на баланс эксплуатирующих организаций, несмотря на полное завершение строительных работ.

Пока объект формально не поставлен на учет, он остается вне налогооблагаемой базы, а значит бюджет недополучает налоги. Одновременно с этим предприятие, фактически обслуживающее такой объект, несет сверхнормативные затраты, так как расходы на содержание не заложены в утвержденную тарифную смету и не имеют источника покрытия.

По итогам аудита акимату Астаны было поручено передать на баланс эксплуатирующих организаций четыре завершенных объекта водоотведения общей стоимостью 10,5 млрд тенге, а также провести техническую инвентаризацию, чтобы выявить другие аналогичные случаи.

На сегодняшний день предписание ВАП РК исполнено в полном объеме.

Кроме того, по результатам проведенной инвентаризации также установлено, что в 2025 году на баланс эксплуатирующих организаций в Астане всего передано 43 объекта, построенных за счет бюджета.

Исполнение других предписаний по итогам госаудита остается на контроле Высшей аудиторской палаты до полного завершения.

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