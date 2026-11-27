Высшие органы государственного аудита и финансового контроля государств-членов Евразийского экономического союза подвели итоги совместной проверки соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин и их перечисления в бюджеты стран ЕАЭС за 2025 год. Координатором состоявшейся проверки выступила Высшая аудиторская палата Казахстана.

В обсуждении приняли участие член Аудиторской палаты Армении Жирайр Мхитарян, председатель Комитета государственного контроля Беларуси Василий Герасимов, аудитор Счетной палаты Кыргызстана Алимжан Байгазаков, заместитель председателя Счетной палаты России Галина Изотова, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бахыт Султанов, а также представители уполномоченных госорганов стран ЕАЭС.

Как в своем выступлении отметил Алихан Смаилов, совместная контрольная деятельность является одним из важных элементов интеграционных процессов на Евразийском экономическом пространстве. Помимо своей основной функции, она помогает совершенствовать механизмы управления ресурсами ЕАЭС.

«Убежден, что дальнейшая интеграция наших усилий в сфере аудита ввозных таможенных пошлин будет способствовать устойчивому развитию ЕАЭС и защите экономических интересов наших стран», — подчеркнул председатель ВАП.

С докладом о результатах совместной проверки выступил член ВАП Ардак Тенгебаев. Он сообщил, что в 2025 году общая сумма ввозных таможенных пошлин, поступившая в бюджеты государств экономического союза, составила $14,4 млрд. Это на $0,9 млрд меньше (5,9%), чем в 2024 году. При этом на территории Казахстана зафиксирован рост уплаченных ввозных таможенных пошлин на $3,7 млн.

В ходе совместной проверки установлено, что в 2025 году уполномоченные органы государств ЕАЭС обеспечили соблюдение порядка распределения и перечисления ввозных таможенных пошлин. Нарушений действующих нормативов не выявлено.

Отдельно отмечено, что 3,5 млрд теңге пошлин, уплаченных недропользователями в Казахстане, не подлежат распределению между бюджетами государств ЕАЭС. Это касается контрактов, заключенных до 1 июля 2010 года. В этой связи в Сводном отчете совместной проверки отражена соответствующая Оговорка ВАП РК.

По итогам рабочего обсуждения участники заседания утвердили Сводный отчет, содержащий результаты контрольного мероприятия и предложения по дальнейшему совершенствованию межгосударственных финансовых процедур. Далее Сводный отчет поступит на рассмотрение в правительства и парламенты стран ЕАЭС.

В завершение заседания председатель ВАП поблагодарил коллег за активную работу и конструктивные предложения.

«Благодаря совместным проверкам наработан бесценный опыт взаимодействия, который, несомненно, будет способствовать повышению эффективности нашей деятельности. Уверен, что по рекомендациям и предложениям, данным по итогам сегодняшнего совместного заседания, будет проведена соответствующая работа, а имеющиеся вопросы найдут свое оптимальное решение», — заключил Алихан Смаилов.