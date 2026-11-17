12 ноября 2026 года состоялась встреча представителей Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан с главой миссии Международного валютного фонда по Казахстану Аминой Лареш. Встреча прошла в рамках ежегодных консультаций МВФ с официальными органами Казахстана.

В ходе встречи рассмотрены вопросы бюджетного планирования, соблюдения бюджетных правил, управления государственным долгом и использования трансфертов из Национального фонда. Отдельное внимание уделено эффективности государственных инвестиций, прозрачности бюджетных процессов и подотчетности.

Член Высшей аудиторской палаты Юлия Энгель отметила положительную динамику исполнения рекомендаций Высшей аудиторской палаты, направленных на укрепление финансовой дисциплины. Она также подчеркнула важность качественного прогнозирования доходов как основы реалистичного планирования и исполнения бюджета.

Отдельное внимание уделено использованию средств Национального фонда. Ю. Энгель подчеркнула важность обеспечения прослеживаемости движения средств до конечных получателей и комплексной оценки результатов их использования. При этом наряду с соблюдением бюджетных ограничений и контролем за освоением средств необходимо оценивать их социальный и экономический эффект: снижение износа инфраструктуры, расширение мощностей, повышение занятости и качества услуг для населения.

Встреча с Высшей аудиторской палатой стала частью консультаций миссии МВФ с государственными органами Казахстана по вопросам экономического развития и устойчивости государственных финансов. По итогам работы миссия МВФ подготовит рекомендации Правительству Казахстана, направленные на укрепление макроэкономической стабильности и создание условий для устойчивого экономического роста.

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