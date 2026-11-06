Итоги аудита газовой отрасли подведены в Высшей аудиторской палате

На заседании Высшей аудиторской палаты РК под председательством Алихана Смаилова рассмотрены результаты государственного аудита эффективности использования национальных ресурсов, направленных на развитие газовой отрасли.

Проверка охватила такие ключевые направления, как обеспечение внутреннего рынка товарным газом, развитие ресурсной базы, реализация инвестиционных проектов, газификация регионов, состояние газотранспортной инфраструктуры и ряд других.

Аудиторы отметили, что Казахстан располагает значительной ресурсной базой: общие запасы газа оцениваются в 3,8 трлн м³, а его валовая добыча за 2022-2025 годы составила 239,5 млрд м³. Однако, производство товарного газа для внутреннего рынка развивается более медленными темпами и не успевает за растущими потребностями граждан и экономики.

Одновременно с этим сохраняется зависимость внутреннего рынка от ограниченного круга недропользователей, а качество поставляемого газа не всегда соответствует требуемым стандартам. В частности, некондиционный товарный газ повышает износ компрессорного оборудования и вынуждает Национального оператора делать скидки при его экспорте за рубеж.

По мнению аудиторов, система стратегического планирования в отрасли не обеспечивает необходимой согласованности между ростом внутреннего потребления, развитием ресурсной базы и вводом новых перерабатывающих мощностей. В программных документах не хватает индикаторов и мер по стимулированию геологоразведки, развитию подземного хранения, цифровой трансформации отрасли и управлению рисками. Кроме того, Стратегия Нацоператора также не содержит целей по решению системных проблем, включая отсутствие финансового обеспечения газификации северных регионов, отсутствие эффективных механизмов управления ресурсной базой и неподготовленность ИТ-инфраструктуры.

В ходе проверки также установлено, что предприятия Нацоператора эксплуатируют свыше 20 тыс. км магистральных газопроводов и порядка 77 тыс. км газораспределительных сетей. Однако значительная часть инфраструктуры построена давно и эксплуатируется свыше нормативных сроков. Модернизация и ремонты проводятся недостаточными темпами.

Также аудиторы обратили внимание на необходимость дальнейшего устранения регионального дисбаланса и повышение контроля за своевременной передачей построенных объектов эксплуатирующим организациям. При том что по итогам 2025 года уровень газификации населения достиг 64,2%: природным газом обеспечены 13,1 млн человек, количество газифицированных населенных пунктов составило 2 240.

В целом по итогам аудита установлены:

финансовые нарушения на 24,1 млрд тенге;

неэффективное планирование и использование бюджетных средств – на 18,2 млрд тенге.

В ходе проверки в бюджет возмещено 59,4 млн тенге, еще 20,2 млрд тенге восстановлено по учету и путем выполнения работ.

Высшая аудиторская палата направила всем объектам аудита конкретные поручения по устранению выявленных нарушений. Эта работа будет находиться на контроле до полного завершения. Также выработаны рекомендации, направленные на совершенствование системы управления газовой отраслью, укрепление ресурсной базы и модернизацию инфраструктуры.

Подписаться на Telegram-канал