Стройка 22 домов в Таразе: выплаченные авансом 1,5 млрд тенге отработаны после аудита ВАП

В Таразе восстановлены невыполненные объемы работ на 1,5 млрд тенге по строительству 22 многоквартирных домов в микрорайоне «Аулие Ата». Соответствующие меры приняты отделом строительства городского акимата по предписанию Высшей аудиторской палаты РК.

Ранее ВАП провела аудит эффективности использования государственных ресурсов в Жамбылской области. Проверка показала, что отдел строительства акимата Тараза систематически нарушал порядок выплаты авансов подрядным организациям.

Так, правила исполнения бюджета требуют, чтобы подрядчик полностью покрывал полученный аванс выполненными работами на эту сумму. Однако, несмотря на неотработанные авансы за 2024 год, в первом полугодии 2025 года подрядчикам было излишне выплачено еще 1,5 млрд тенге. По мнению аудиторов, это создало риски неэффективного расходования средств и указало на отсутствие должного контроля за исполнением договорных обязательств.

Наряду с этим при асфальтировании жилого массива «Бурыл» решением технического совета из проекта были исключены работы по установке арычных лотков и водосбросных колодцев, а также излишний объем асфальта. Суммарно на 683,3 млн тенге. При этом проектно-сметная документация не корректировалась, хотя такие изменения затрагивают конструктивные решения и по закону требуют ее пересмотра.

По итогам аудита ВАП поручила восстановить невыполненные объемы работ на 1,5 млрд тенге и внести необходимые корректировки в проектно-сметную документацию.

В результате по проекту строительства жилых домов в микрорайоне «Аулие Ата» работы выполнены на всю сумму. По объекту в жилом массиве «Бурыл» подготовлены документы для корректировки сметы: решение технического совета, сравнительная ведомость и сметные расчеты по включенным и исключенным видам работ. Кроме того, сумма договора с подрядчиком была уменьшена.

Таким образом, на сегодняшний день выплаченные авансом бюджетные средства подкреплены фактически выполненными работами, а стоимость договора на асфальтирование приведена в соответствие с реальным объемом работ.

Исполнение других поручений и рекомендаций по итогам госаудита остается на контроле ВАП.

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