В Высшей аудиторской палате прошло торжественное мероприятие в честь Дня Республики

23 октября, в преддверии национального праздника – Дня Республики Казахстан, в Высшей аудиторской палате РК состоялось торжественное мероприятие для сотрудников.

За добросовестный труд, профессиональные достижения и значительный вклад в развитие государственной службы отличившиеся специалисты ВАП были отмечены государственными и ведомственными наградами.

Так, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева вручены четыре государственные награды. Трое сотрудников удостоены ведомственными нагрудными знаками Агентства по делам государственной службы и Министерства финансов РК, еще двое – ведомственной медалью Высшей аудиторской палаты «Қаржы сақшысы».

Кроме того, восемь сотрудников награждены нагрудным знаком «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласының үздігі», еще пятеро – Почетной грамотой ВАП РК.

Особенным этот день стал для троих молодых сотрудников. В торжественной обстановке, в кругу коллег, они приняли присягу административного государственного служащего. Для каждого из них это важный рубеж, знаменующий начало пути на государственной службе и личное обязательство честно и добросовестно служить народу и государству.

Еще одним поводом для радости стали ключи от квартир, которые в этот день вручили заслуженным сотрудникам ВАП.

Праздничное мероприятие стало выражением признательности коллективу за профессионализм, преданность делу и вклад в развитие системы государственного аудита, а также знаком уважения к труду государственных служащих и их роли в жизни страны.

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