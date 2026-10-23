Министерство туризма и спорта РК закрепило наличие среднего образования в качестве обязательного квалификационного требования для должности «инструктор-спортсмен». Соответствующие изменения внесены по предписанию Высшей аудиторской палаты.

Ранее ВАП провела госаудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на воспитание и подготовку спортсменов, в том числе в сфере спорта высших достижений.

По итогам аудита Министерству рекомендовано снизить квалификационные требования для должности инструктор – спортсмен в части наличия высшего (или послевузовского) образования по направлению подготовки кадров: педагогические науки по специальности «Физическая культура и спорт» или технического и профессионального, послесреднего образования по специальности «Физическая культура и спорт» или общего среднего образования при зачислении в состав национальной сборной команды Республики Казахстан по виду (видам) спорта.

Так, данное требование не позволяло принимать на должность инструктора – спортсмена и оплачивать труд молодых спортсменов, продолжающих обучение в колледжах и не имеющих оконченного профессионального образования или общего среднего образования (11 классов), защищающих честь страны на международных соревнованиях. Что в свою очередь, не стимулировало молодых атлетов совмещать спортивную карьеру с учебой.

При этом по таким видам спорта как художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание выступление на Олимпиаде и других международных соревнованиях среди взрослых допускается с 16 лет, бокс, плавание, прыжки в воду с 19 лет.

В результате необходимые изменения были внесены в типовые квалификационные характеристики. Теперь претендент на должность инструктора-спортсмена должен иметь как минимум среднее образование.

Принятая мера закрепляет базовый образовательный стандарт для спортсменов, работающих за счет бюджета, и мотивирует их продолжать обучение параллельно с тренировками и соревнованиями. Кроме того, она создает основу для жизни после большого спорта, например, в виде поступления в вуз, перехода на тренерскую работу или в другие профессии.

Исполнение других поручений и рекомендаций по итогам госаудита остается на контроле Высшей аудиторской палаты.

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