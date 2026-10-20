Делегация Высшей аудиторской палаты Казахстана посетила г. Бишкек с рабочей поездкой для участия в официальных мероприятиях, посвященных 30-летию деятельности Счетной палаты Кыргызстана.

Так, состоялся международный круглый стол на тему «Роль и место высшего органа аудита в системе государственного управления: независимость как основа эффективности и доверия».

Помимо представителей ВАП РК, в нем также приняли участие представители высших органов аудита Азербайджана, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Турции и ряда других стран. Кроме того, к диалогу присоединились представители Инициативы развития ИНТОСАИ (IDI).

Поприветствовав председателя Счетной палаты Кыргызстана Алмазбека Акматова и других участников мероприятия, член Высшей аудиторской палаты Амангельды Исенов поздравил кыргызских коллег с юбилеем профессиональной деятельности. Он подчеркнул, что ведомство вносит значительный вклад в развитие республики, способствует укреплению финансовой дисциплины и эффективному управлению государственными ресурсами.

«Сегодня Счетная палата Кыргызской Республики по праву является авторитетным институтом госаудита, пользующимся уважением как внутри страны, так и в международном аудиторском сообществе», — сказал он.

В частности, Амангельды Исенов отметил деятельность ведомства по укреплению профессиональных и правовых основ госаудита, внедрению международных стандартов и принципов ИНТОСАИ. По его словам, важным шагом в этом направлении стало принятие в 2023 году Конституционного закона «О Счетной палате Кыргызской Республики», укрепившего правовые гарантии ее независимости.

Как отметил Амангельды Исенов, сотрудничество между Высшей аудиторской палатой Казахстана и Счетной палатой Кыргызстана традиционно строится на основе взаимного доверия, уважения и поддержки.

Он подчеркнул, что взаимодействие двух ведомств имеет многолетнюю историю и успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках ИНТОСАИ,АЗОСАИ, ТЮРКСАИ и других международных площадок.

«Меморандум о нашем сотрудничестве подписан еще в 2008 году и актуализирован 16 сентября текущего года в Астане. Мы рассматриваем это не просто как обновление документа, а как начало нового этапа нашего партнерства», — заключил член ВАП РК.

В рамках круглого стола представители ВАП поделились с коллегами опытом Казахстана в обеспечении независимости высшего органа аудита. Они отметили, что в ходе конституционной реформы 2022 года были повышены статус и расширены полномочия Палаты. Сегодня ВАП проводит аудит эффективности государственного управления, местных бюджетов, а с 2025 года – и внебюджетных фондов.

Независимость Палаты подтверждена завершившейся в текущем году проверкой равными по положению с участием профессиональных аудиторов из Литвы, Португалии и Турции. По итогам оценки PEFA, проведенной Всемирным банком и Азиатским банком развития в 2025 году, Казахстан получил оценку B+ по компоненту «Внешний аудит».

Дальнейшие приоритеты Казахстана в области госаудита закреплены в Стратегии развития ВАП на 2026-2030 годы: дальнейшее развитие Высшей аудиторской палаты с учетом международных стандартов ИНТОСАИ и передовых международных практик внешнего аудита, дальнейшее укрепление независимости, повышение качества аудита и полная цифровизация с элементами искусственного интеллекта.

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